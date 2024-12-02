Трофейний Т-80БВМ став у стрій: як його здобули та що це за танк (відео)

Цей оновлений танк почали випускати в 2019 році

Частина техніки потрапляє в Збройні сили України як трофеї. Один з таких — ворожий Т-80БВМ останніх модифікацій. Його здобули бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

Вони опублікували відео своєї операції. Як зазначено, танк виявила аеророзвідка. Він був хоч і підбитий, але цілком у пристойному стані. Стояв він в такому місці, звідки його можна було евакуювати — за 300 метрів від позиції ворога. На танку був дрон який не вибухнув.

Оскільки танк раніше переробляли — наварювали броню, стандартні троси закріпити було неможливо, евакуювати його вдалося використавши деталь з БМП-1. В "викраденні" танка брали участь інженери з 98-го піхотного батальйону. Наразі бойова машина відремонтована і вже в строю. Операцію довелось проводити вночі.

Характеристики Т-80БВМ

Т-80БВМ — це сучасний російський основний бойовий танк. Розроблений і виготовлений Омським заводом транспортного машинобудування, Т-80БВМ почали надходити на озброєння з 2019 року.

Вага — 46 тонн

Екіпаж — 3 особи

Максимальна швидкість — до 80 км/год по шосе

Запас ходу — 500 км

Основне озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-4, яка має покращену балістику та можливість використання нових бронебійних снарядів.

Другорядне озброєння — один 12,7-мм кулемет НСВТ і один 7,62-мм кулемет ПКТ.

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