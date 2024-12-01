"Лучших назначают, когда все плохо": Черновол показала переписку с Драпатым и поздравила его с назначением

По словам Черновол, ситуация плохая, раз назначили исправлять ее именно Драпатого

Назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины – это очень хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что все не очень хорошо, потому что одного из лучших генералов назначили на одно из самых сложных направлений работы.

Об этом написала военная ВСУ Татьяна Черновол, комментируя назначение Драпатого. Она показала фрагмент по переписке с генералом, когда ее подразделение воевало под командованием Драпатого.

"Командующим Сухопутки назначен супергенерал Драпатый. Лично работала под его командованием… Лучшие результаты моей работы были именно под его командованием. Я так ему и писала, когда жгла броню москалей: "Спасибо, что дали работу". Плохая новость в том, что лучших обычно назначают, когда все плохо. Хорошая новость в том: с лучшими есть шанс прорваться. Кстати, посмотрите видео, как г-н Драпатый прорывается на БМП в Мариуполе через вражеские заграждения", – написала она.

Напомним, что в пятницу, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками Украины. До этого он занимал должность командующего ОТУВ "Харьков". Драпатый заменил на этом посту Александра Павлюка, бывшего замминистра обороны, назначенного в феврале.

"Телеграф" собрал все, что известно об украинском генерале – подробности его боевого пути, опыт командования и боевые заслуги как на фронте полномасштабной войны, так и в период АТО/ООС.