Больше не начальник. Командующего СБС ВСУ Гладкого уволили с должности

Капитан 1-го ранга ВМС Украины с лета 2024 года возглавлял СБС ВСУ

Роман Гладкий, который с лета текущего года возглавлял Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, уволен с занимаемой должности.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак. По его словам, в СБС уже назначили нового командира, но пока его имя и звание неизвестны. Ярмак добавил, что лично он не знаком с этим человеком, но в волонтерском сообществе нового командира рекомендуют как хорошего специалиста.

По словам штаб-сержанта, проблема с назначением Романа Гладкого – не столько в нем самом, сколько в системе званий и должностей, которая существует в Украине.

Кто такой Роман Гладкий

Роман Гладкий — капитан 1-го ранга, занимавший должность первого заместителя Командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. До этого он был командующим управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВСУ. В 2018 году уволен с должности замкомандующего ВМС за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

Летом 2024 года Гладкий был назначен Командующим новым родом войск в Вооруженных силах Украины — речь идет о Силах беспилотных систем. Однако это назначение сопровождалось скандалом, поскольку Гладкий подозревался в государственной измене, шпионаже и коррупции.

Кроме того, его жена имеет российское гражданство, а дочь выступала под флагом страны-агрессора. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли эту информацию.

Как сообщал "Телеграф" ранее, нового командира 107-го батальона ТрО Сергея Салаватова сняли с должности. Его проверяют на причастность к пророссийским незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР".