Більше не начальник. Командувача СБС ЗСУ Гладкого звільнили з посади
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Капітан 1-го рангу ВМС України з літа 2024 року очолював СБС ЗСУ
Романа Гладкого, який з літа поточного року очолював Сили безпілотних систем Збройних сил України, звільнено з посади.
Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак. За його словами, у СБС вже призначили нового командира, але поки що його ім’я та звання невідомі. Ярмак додав, що особисто він не знайомий із цією людиною, але у волонтерській спільноті нового командира рекомендують як хорошого фахівця.
За словами штаб-сержанта, проблема із призначенням Романа Гладкого – не так у ньому самому, як у системі звань та посад, яка існує в Україні.
Хто такий Роман Гладкий
Роман Гладкий — капітан 1-го рангу, який обіймав посаду першого заступника Командувача Військово-морських сил Збройних сил України. До цього він був командувачем управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. У 2018 році звільнено з посади замкомандувача ВМС за неналежне виконання службових обов’язків.
Влітку 2024 року Гладкого було призначено Командувачем нового роду військ у Збройних силах України — йдеться про Сили безпілотних систем. Однак це призначення супроводжувалося скандалом, оскільки Гладкий підозрювався у державній зраді, шпигунстві та корупції.
Окрім того, його дружина має російське громадянство, а дочка виступала під прапором країни-агресора. У Генеральному штабі Збройних Сил України спростували цю інформацію.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, нового командира 107-го батальйону ТрО Сергія Салаватова зняли з посади. Його перевіряють на причетність до проросійських незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".