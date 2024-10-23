Більше не начальник. Командувача СБС ЗСУ Гладкого звільнили з посади

Капітан 1-го рангу ВМС України з літа 2024 року очолював СБС ЗСУ

Романа Гладкого, який з літа поточного року очолював Сили безпілотних систем Збройних сил України, звільнено з посади.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак. За його словами, у СБС вже призначили нового командира, але поки що його ім’я та звання невідомі. Ярмак додав, що особисто він не знайомий із цією людиною, але у волонтерській спільноті нового командира рекомендують як хорошого фахівця.

За словами штаб-сержанта, проблема із призначенням Романа Гладкого – не так у ньому самому, як у системі звань та посад, яка існує в Україні.

Хто такий Роман Гладкий

Роман Гладкий — капітан 1-го рангу, який обіймав посаду першого заступника Командувача Військово-морських сил Збройних сил України. До цього він був командувачем управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. У 2018 році звільнено з посади замкомандувача ВМС за неналежне виконання службових обов’язків.

Влітку 2024 року Гладкого було призначено Командувачем нового роду військ у Збройних силах України — йдеться про Сили безпілотних систем. Однак це призначення супроводжувалося скандалом, оскільки Гладкий підозрювався у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Окрім того, його дружина має російське громадянство, а дочка виступала під прапором країни-агресора. У Генеральному штабі Збройних Сил України спростували цю інформацію.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, нового командира 107-го батальйону ТрО Сергія Салаватова зняли з посади. Його перевіряють на причетність до проросійських незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".