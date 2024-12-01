"Найкращих призначають, коли все кепсько": Чорновіл показала листування з Драпатим і привітала його із призначенням

За словами Чорновол, ситуація погана, раз призначили виправляти її саме Драпатого

Призначення генерал-майора Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних сил України – це дуже гарна новина. Погана новина полягає у тому, що все не дуже добре, тому що одного з найкращих генералів призначили на один з найскладніших напрямків роботи.

Про це написала військова ЗСУ Тетяна Чорновол, коментуючи призначення Драпатого. Вона показала фрагмент з переписки з генералом, коли її підрозділ воював під командуванням Драпатого.

"Командуючим Сухопутки призначено супергенерала Драпатого. Особисто працювала під його командуванням… Найкращі результати моєї роботи були саме під його командуванням. Я так йому і писала, коли палила броню москалів: "Дякую, що дали роботу". Погана новина в тому, що найкращих зазвичай призначають, коли все кепсько. Хороша новина в тому: з найкращими є шанс прорватися. До речі, подивіться відео, як пан Драпатий проривається на БМП в Маріуполі через ворожі загородження", – написала вона.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ України. До цього його він займав посаду командувача ОТУВ "Харків". Драпатий замінив на цій посаді Олександра Павлюка, колишнього заступника міністра оборони, призначеного у лютому.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про українського генерала – подробиці його бойового шляху, досвід командування та бойові заслуги як на фронті повномасштабної війни, так і в період АТО/ООС.