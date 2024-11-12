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Это некорректно: историк объяснил, почему войну против России нельзя сравнивать со Второй мировой

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Путин удачно манипулирует страхом Запада перед ядерной войной Новость обновлена 12 ноября 2024, 08:11
Путин удачно манипулирует страхом Запада перед ядерной войной. Фото minval.az

Уровень поддержки Украины был бы выше, если бы не было страха использования ядерного оружия

В Украине и в западных странах сейчас принято сравнивать поведение европейских стран во время Второй мировой войны и сейчас. Но это очень некорректное сравнение, хотя с первого взгляда кажется, что тогда и сейчас Запад действует по схожей схеме.

Об этом рассказал историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью "Телеграфу": "Будет перемирие, но оно несет новый риск: О победе Трампа, ошибках Путина и будущем Залужного".

"Думаю, что это некорректно. Не было поддержки США в 1939-1941 году. Они вступили в войну очень поздно. Историки считают, что ключевым условием победы Антанты в Первой мировой, и во Второй мировой было участие Америки с ее ресурсами. Это было очень важно. Этого не было, когда Запад жертвовал Чехословакией или Польшей", — отметил он.

Историк добавил, что есть самый важный момент: Гитлер, к счастью, не имел ядерного оружия. Поэтому уровень поддержки Украины был бы выше, если бы не было страха использования ядерного оружия и непосредственного втягивания западных стран в войну, которая бы быстро переросла в Третью мировую. Ужас перед потерями и разрушениями, принесшими первые две мировые войны, все еще слишком силен.

"Но я думаю, что Путин шантажирует нас этим страхом. Вряд ли он сможет это использовать. Но этот страх действует на политиков и обывателя. А обывателей очень много и мы видим, что они сейчас все больше и больше давят на политические партии, что эту войну надо заканчивать, потому что она не выгодна, обыватель боится этой войны, он за нее платит. Хотя платит очень немного. Кто-то посчитал, что расходы, которые платят в Европейской Унии, (за прошлый год) равны примерно одному хорошему ужину в ресторане. Это не слишком большая жертва", — резюмировал Грицак.

Напомним, что российский "президент" Путин не раз заявлял о готовности применить ядерное оружие "для защиты территориальной целостности России". Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и известный алкоголик Дмитрий Медведев угрожал "апокалипсисом" из-за поставок западного оружия Украине. Не отставал от них и Сергей Лавров, министр иностранных дел, неоднократно предупреждавший о "реальной угрозе ядерной войны".

Вместе с тем, и украинские и международные эксперты рассматривают такие заявления как элемент ядерного шантажа и попытку запугать западных партнеров Украины, чтобы ослабить их поддержку в противостоянии российской агрессии.

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#Война #Вторая мировая война #Ядерная война #Война в Украине