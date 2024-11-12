Рівень підтримки України був би вищим, якби не було страху використання ядерної зброї

В Україні та в західних країнах зараз заведено порівнювати поведінку європейських країн під час Другої світової війни та зараз. Але це дуже некоректне порівняння, хоча з першого погляду здається, що тоді й зараз Захід діє за схожою схемою.

Про це розповів історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в інтерв'ю "Телеграфу": "Буде перемир’я, але воно несе новий ризик: Про перемогу Трампа, помилки Путіна та майбутнє Залужного".

"Думаю, що це некоректно. Не було підтримки США в 1939-1941 році. Вони вступили в війну дуже пізно. Історики вважають, що ключовою умовою перемоги Антанти в Першій світовій, і в Другій світовій була участь Америки з її ресурсами. Це було дуже важливо. Цього не було, коли Захід жертвував Чехословаччиною чи Польщею", – зазначив він.

Історик додав, що є найважливіший момент: Гітлер, на щастя, не мав ядерної зброї. Тому рівень підтримки України був би вищим, якби не було страху використання ядерної зброї та безпосереднього втягування західних країн у війну, що швидко переросла б у Третю світову. Жах перед втратами та руйнуваннями, які принесли перші дві світові війни, все ще занадто сильний.

"Та я гадаю, що Путін шантажує нас цим страхом. Навряд він зможе це використати. Але цей страх діє на політиків і обивателя. А обивателів дуже багато і ми бачимо, що вони зараз все більше і більше тиснуть на політичні партії, що цю війну треба закінчувати, тому що вона не вигідна, обиватель боїться цієї війни, він за неї платить. Хоча платить дуже небагато. Хтось порахував, що видатки, які платять в Європейській Унії, (за минулий рік) дорівнюють приблизно одній добрій вечері в ресторані. Це не надто велика жертва", – резюмував Грицак.

Нагадаємо, що російський "президент" Путін неодноразово заявляв про готовність застосувати ядерну зброю "для захисту територіальної цілісності Росії". Заступник голови Ради Безпеки РФ та відомий алкоголік Дмитро Медведєв погрожував "апокаліпсисом" через постачання західної зброї Україні. Не відставав від них і Сергій Лавров, міністр закордонних справ, який неодноразово попереджав про "реальну загрозу ядерної війни".

Разом з тим і українські та міжнародні експерти розглядають такі заяви як елемент ядерного шантажу та спробу залякати західних партнерів України, щоб послабити їхню підтримку у протистоянні російській агресії.