Россия сейчас запускает по Украине в пять раз больше БПЛА, чем в июне этого же года

Российский режим, несмотря на санкции, смог нарастить производство иранских ударных беспилотников Shahed-136 примерно в пять раз. Об этом свидетельствует значительное увеличение беспилотников, каждую ночь залетающих в воздушное пространство Украины.

Об этом сказал журналист, общественный активист и аэроразведчик Вооруженных сил Украины Игорь Луценко в эфире телеканала "Киев24". Он напомнил, сколько БПЛА сбивалось силами обороны в июне, а сколько их сбивается в среднем сейчас.

"Если в июне нам каждый день ссылали примерно 11-12 "Шахедов" в сутки, то сейчас эта цифра достигла более 60. То есть примерно в 5 раз Россия нарастила производство беспилотников. И эта тенденция будет продолжаться. Если кто-то говорит, что мы это можем остановить" атаками по производствам, я скажу, что это вряд ли в долгосрочном измерении произойдет", – отметил он.

Производство таких БПЛА легко спрятать, в частности, под землей. Даже современное высокоточное оружие не сможет вывести эти производства из строя с первого раза. Поэтому Украина должна наращивать свои возможности по производству БПЛА – не только "шахидных", но и "зенитных".

"Нам нужно наращивать те возможности, которые уже есть у нас. Я напомню, сейчас на фронте идет достаточно успешная работа по перехвату вражеских разведывательных дронов – пока разведывательных дронов – с помощью наших беспилотников. То есть работает беспилотник против беспилотника. Осталось лишь приспособить существующие системы к перехвату "Шахедов"", – отметил он.

Как сообщалось, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа этого года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжигать не пожелало: в адрес компаний из США в конце концов не прозвучало ни одного обвинения.