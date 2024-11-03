Серйозна загроза: Росія змогла значно нарастили випуск ударних безпілотників

Росія зараз запускає по Україні в п'ять разів більше БПЛА, ніж в червні цього ж року

Російський режим попри санкції зміг наростити виробництво іранських ударних безпілотників Shahed-136 приблизно у п'ять разів. Про це свідчить значне збільшення безпілотників, які щоночі залітають у повітряний простір України.

Про це сказав журналіст, громадський активіст та аеророзвідник Збройних сил України Ігор Луценко в ефірі телеканалу "Київ24". Він нагадав, скільки БПЛА збивалося Силами оборони в червні, а скільки їх збивається в середньому зараз.

"Якщо в червні нам щодня засилали приблизно 11-12 "Шахедів" на добу, то зараз ця цифра сягнула понад 60. Тобто приблизно в 5 разів Росія наростила виробництво безпілотників. І ця тенденція буде продовжуватися. Якщо хтось каже, що ми це можемо зупинити атаками по виробництвах, я скажу, що це навряд чи в довгостроковому вимірі станеться", – зазначив він.

Виробництво таких БПЛА легко заховати, зокрема під землею. Навіть сучасна високоточна зброя не зможе вивести ці виробництва з ладу з першого разу. Тому Україна повинна нарощувати свої можливості з виробництва БПЛА – не тільки "шахедних", але й "зенітних".

"Нам потрібно нарощувати ті можливості, які вже є в нас. Я нагадаю, зараз на фронті йде достатньо успішна робота з перехоплення ворожих розвідувальних дронів – поки що розвідувальних дронів – за допомогою наших безпілотників. Тобто працює безпілотник проти безпілотника. Залишилося лише пристосувати існуючі системи до перехоплення "Шахедів"", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.