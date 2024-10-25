В Киеве задержали помощника начальника районного ТЦК. Детали

Сотрудник ТЦК за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации и штрафов

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали на взятке сотрудника одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК). Мужчина помогал военнообязанным избежать мобилизации, а также не платить штрафы.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП. Речь идет о помощнике начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он за деньги помогал военнообязанному гражданину избежать призыва на службу в Силы обороны Украины.

По данным расследования, он помог фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Также он хотел помочь фигуранту получить незаконную отсрочку от мобилизации. Сейчас в отношении задержанного военнослужащего ведутся оперативно-следственные действия.

Если его вину докажут в суде, арестованному может грозить длительное тюремное заключение.

Напомним, недавно журналисты раскрыли схему уклонения от мобилизации в Киевском университете культуры и не только.

Как сообщал "Телеграф" ранее, с 2022 года уже более 100 тысяч военных осуществили самовольное оставление части.