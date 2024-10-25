У Києві затримано помічника начальника районного ТЦК. Деталі

Співробітник ТЦК за гроші допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації та штрафів

У Києві правоохоронці затримали на хабарі співробітника одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК). Чоловік допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації, а також не сплачувати штрафи.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП. Йдеться про помічника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він за гроші допомагав військовозобов’язаному громадянину уникнути призову на службу до Сил оборони України.

За даними розслідування, він допоміг фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також він хотів допомогти фігуранту отримати незаконне відстрочення від мобілізації. Наразі щодо затриманого військовослужбовця ведуться оперативно-слідчі дії.

Якщо його провину доведуть у суді, арештованому може загрожувати тривалий тюремний вирок.

Нагадаємо, нещодавно журналісти розкрили схему ухилення від мобілізації у Київському університеті культури і не лише.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, з 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили самовільне залишення частини.