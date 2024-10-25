"Я люблю Третью штурмовую": в легендарной бригаде развили тему со скандальной рекламой

Подразделение обещает лучшие условия для новобранцев

Третья штурмовая призвала вступать в ее ряды и снова опубликовала скандальную рекламу, вызвавшую негатив у многих украинцев.

Легендарное подразделение пообещало подготовку по самым высоким стандартам, лучшее снаряжение и профессиональное командование. Сообщение размещено в Telegram-канале бригады.

Несмотря на волну критики, вызванную последней рекламной компанией, бойцы вновь напоминают о ней: "Уже видел рекламу? Успел оставить комментарий?"

Далее они призывают оставлять заявку и объясняют, почему воевать нужно именно в 3 ОШБр.

"Ибо это подразделение, в котором ты точно найдешь свое место и станешь в строй с лучшими. Для этого у нас есть все: опытные инструкторы и подготовка по самым высоким стандартам, лучшее снаряжение и профессиональное командование", – говорится в сообщении.

Почему многие украинцы были возмущены рекламой

Недавно в городах Украины на бигбордах появилась рекрутинговая реклама Третьей штурмовой бригады, однако в этот раз она вызвала противоречивые эмоции у украинцев. Дело в том, что на большинстве плакатов изображены женщины с военными или без них и написано "Я люблю Третью штурмовую".

Украинцы отметили излишнюю сексуализацию, в том числе оружия и войны в целом. В новом креативе некоторые обнаружили такой посыл: "Иди воюй и все женщины с голыми пупками твои".

Особенно были возмущены родственники погибших или тех, кто воюет на фронте. Они утверждают, что в войне нет романтики, а есть тревога и неопределенность.

Как в третьей штурмовой объяснили идею скандальной рекламы

"Это современная война, которая требует от нас большей открытости. Нам нужно коммерциализировать и продавать идею о том, что быть в армии — это круто", — сказала глава службы связей с общественностью 3 ОШБр Кристина Бондаренко в интервью The Washington Post.

Для новой рекламной кампании в бригаде решили поэкспериментировать с новыми образами и связать их с историческими темами. Также для работы привлекли моделей в стиле пин-ап.

"Мы хотели привнести некое легкое настроение. Люди думают, что это какой-то трюк — затащить тебя в бригаду, дать тебе штык и отправить сражаться в окопах. Мы хотели сказать, что война — это не всегда кровь и смерть или бои. Иногда ты просто расслабляешься и учишься", — пояснил журналистам главный дизайнер Дмитрий.

Напомним, в 47-й отдельной механизированной бригаде показали свою версию рекламы службы в ВСУ. Таким образом там ответили на рекламную кампанию Третьей отдельной штурмовой бригады, которая вызвала неоднозначные отзывы.