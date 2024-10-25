"Я люблю Третю штурмову": у легендарній бригаді розвинули тему зі скандальною рекламою

Підрозділ обіцяє найкращі умови для новобранців

Третя штурмова закликала вступати до її лав і знову опублікувала скандальну рекламу, яка викликала негатив у багатьох українців.

Легендарний підрозділ пообіцяв підготовку за найвищими стандартами, найкраще спорядження та професійне командування. Повідомлення розміщено у Telegram-каналі бригади.

Попри хвилю критики, викликану останньою рекламною компанією, бійці знову нагадують про неї: "Вже бачив рекламу? Встиг залишити коментар?"

Далі вони закликають залишати заявку та пояснюють, чому воювати потрібно саме у 3 ОШБр.

"Бо це підрозділ, в якому ти точно знайдеш своє місце і станеш в стрій з кращими. Для цього у нас є все: досвідчені інструктори та підготовка за найвищими стандартами, найкраще спорядження та професійне командування", — йдеться у повідомленні.

Чому багато українців були обурені рекламою

Нещодавно у містах України на бігбордах з’явилася рекрутингова реклама Третьої штурмової бригади, проте цього разу вона викликала суперечливі емоції в українців. Річ у тому, що на більшості плакатів зображені жінки з військовими або без них і написано "Я люблю Третю штурмову".

Українці зазначили зайву сексуалізацію, зокрема зброї та війни загалом. У новому креативі деякі виявили таке посилання: "Йди воюй і всі жінки з голими пупками твої".

Особливо були обурені родичі загиблих чи тих, хто воює на фронті. Вони стверджують, що у війні немає романтики, а є тривога та невизначеність.

Як у третій штурмовій пояснили ідею скандальної реклами

"Це сучасна війна, яка вимагає від нас більшої відкритості. Нам потрібно комерціалізувати та продавати ідею про те, що бути в армії — це круто", — сказала глава служби зв’язків із громадськістю 3 ОШБр Крістіна Бондаренко в інтерв’ю The Washington Post.

Для нової рекламної кампанії у бригаді вирішили поекспериментувати з новими образами та пов’язати їх з історичними темами. Також для роботи залучили моделей у стилі пін-ап.

"Ми хотіли привнести якийсь легкий настрій. Люди думають, що це якийсь трюк — затягнути тебе в бригаду, дати тобі багнет і відправити битися в окопах. Ми хотіли сказати, що війна — це не завжди кров і смерть чи бої. Іноді ти просто розслабляєшся і вчишся", — пояснив журналістам головний дизайнер Дмитро.

Нагадаємо, у 47-й окремій механізованій бригаді показали свою версію реклами служби у ЗСУ. Таким чином, там відповіли на рекламну кампанію Третьої окремої штурмової бригади, яка викликала неоднозначні відгуки.