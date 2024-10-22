Почему нельзя мобилизовать людей до 15 лет? Юрист назвал причину

Юрист считает такое предложение незаконным

Мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины лиц, которые не достигли 15 лет, является преступлением.

Об этом в эфире "Новини. Live" рассказал заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко. Он отметил, что это нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 года — Украина ратифицировала данный документ в 1991 году.

Идею снизить мобилизационный возраст в Украине предложил лидер партии "Братство", в прошлом — один из основателей УНА-УНСО Дмитрий Корчинский. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что если стране будет угрожать ликвидация, то мобилизационный возраст можно снизить и до 14 лет. В качестве примера он привел страны Африки и Азии, где в армию забирают детей от 14 лет.

Пилипенко называет это военным преступлением. Он отметил, что в рядах Сил обороны Украины должны служить исключительно совершеннолетние граждане.

"Дети у нас по конвенции о защите прав ребенка до 18 лет. И любые разговоры о снижении мобилизационного возраста нужно слушать в парламенте, который единственный имеет право устанавливать этот мобилизационный возраст, а остальные эксперты, деятели — это просто разговоры, ничего общего не имеют с реальностью", — заявил юрист

Как сообщал "Телеграф" ранее, адвокат Татьяна Даниленко рассказала, в чем разница между военнообязанными и призывниками в Украине.