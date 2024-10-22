Чому не можна мобілізувати людей віком до 15 років? Юрист назвав причину

Юрист вважає таку пропозицію незаконною

Мобілізація до лав Збройних сил України осіб, які не досягли 15 років, є злочином.

Про це в ефірі "Новини. Live" розповів заслужений юрист України Володимир Пилипенко. Він зазначив, що це порушує Конвенцію ООН про права дитини 1989 року – Україна ратифікувала цей документ у 1991 році.

Ідею знизити мобілізаційний вік в Україні запропонував лідер партії "Братство", в минулому — один із засновників УНА-УНСО Дмитро Корчинський. В ефірі одного з українських телеканалів він заявив, що якщо країні загрожуватиме ліквідація, то мобілізаційний вік можна знизити і до 14 років. У якості прикладу він навів країни Африки та Азії, де в армію забирають дітей віком від 14 років.

Пилипенко називає це воєнним злочином. Він зазначив, що у лавах Сил оборони України мають служити виключно повнолітні громадяни.

"Діти у нас за конвенцією про захист прав дитини до 18 років. І будь-які розмови про зниження мобілізаційного віку потрібно слухати в парламенті, який єдиний має право встановлювати цей мобілізаційний вік, а всі решта експерти, діячі — це просто розмови, які нічого спільного не мають з реальністю", — заявив юрист

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