Путин играет на истощение и затягивание войны: в ISW рассказали, поможет ли это

Ограничения военного потенциала и военно-промышленного производства России подорвут способность страны поддерживать последовательные наступательные операции

Истощение и затягивание войны именно так звучит нынешняя теория победы российского президента Владимира Путина. Однако эти планы могут потерпеть сокрушительное поражение.

Об этом стало известно из отчета Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Путин и российское военное командование обязали российских военных в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на востоке и северо-востоке Украины.

Это нужно для того, чтобы истощить Вооруженные силы. А также не разрешить им накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций.

Будут наступать в Курской и продолжат давление на востоке

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий в качестве стратегического приоритета. Они продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, приводящим к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей", — говорится в материале.

Аналитики изучения войны предполагают, что российские военные пытаются ликвидировать угрозу со стороны ВСУ в Курской области и одновременно продолжают наступательное давление на востоке Украины, преследуя свои давние оперативные цели.

Российские войска снизят темпы наступления

Аналитики Института убеждены, что интенсифицированная наступательная операция российских военных летом 2024 года для захвата города Покровска и сокращения более широкого украинского выступления на западе Донецкой области, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие месяцы.

В то же время аналитики прогнозируют, что, несмотря на состояние боеспособности российских войск, военное командование РФ, вероятно, будет продолжать привлекать свою армию к общим стратегическим усилиям, направленным на удержание инициативы на всем театре военных действий и истощение ВСУ задолго до этой оперативной кульминации.

"Теория победы Путина основывается на том, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности. Однако эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления, по крайней мере, на отдельных участках фронта Это позволит ВСУ сразиться и, вероятно, перехватить инициативу на поле боя на этих территориях", — говорится в отчете.

Россия исчерпывает резервы

В материале предполагают, что долгосрочные ограничения военного потенциала и военно-промышленного производства России подорвут способность страны поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

В ISW наблюдают постоянное тотальное увеличение финансовых стимулов, предлагаемых правительством РФ за заключение военного контракта с Министерством обороны. Это свидетельствует о том, что Россия исчерпывает резервы добровольцев, желающих служить и участвовать в войне.

"Российские власти обеспокоены тем, что текущие усилия по набору добровольцев демонстрируют все меньшие результаты. Но Путин по-прежнему стремится избежать еще одного частичного мобилизационного призыва резервистов на фоне проблем с формированием Вооруженных сил", — говорится в отчете.

В Институте не исключают, что Путин может провести еще одну волну частичной мобилизации, похожей на осень 2022 года. Однако, скорее всего, он сделает это лишь под сильным давлением или после того, как нынешняя криптомобилизационная кампания испытывает серьезный провал.

"Российские наступательные операции в Украине привели к существенным техническим потерям, особенно бронетехнике. И военно-промышленные мощности, вероятно, не смогут заменить эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Россия пока полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники времен СССР, чтобы заменить существенные потери в Украине. И эти запасы все быстрее истощаются", — говорится в отчете.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. Там он представил План победы Украины на войне с РФ. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Детальнее об этих пунктах писал "Телеграф".