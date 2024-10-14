Могилы во дворах, руины вместо домов и российские флаги: как сейчас выглядит Угледар (фото, видео)

В городе буквально не осталось живого места

Город Угледар Донецкой области, который сейчас находится под оккупацией российских военных, превратился в настоящие руины. В нем едва ли найдутся жилые дома, которые за время войны не подверглись разрушению. Красивый и цветущий ранее город с приходом "русского мира" буквально умер.

"Телеграф" собрал подборку фотографий из Угледара, которые были опубликованы в социальных сетях. На кадрах видно, что в городе не осталось живого места.

Жуткие фото из Угледара показывают реалии войны. Пока россияне массированно обстреливали город, люди, живущие в нем, переживали настоящий ад.

Справка: город Угледар был основан в 1964 году как шахтерский поселок и первоначально назывался Южным Донецком. Спустя некоторое время его переименовали. Название "Угледар" происходит от слов "уголь" и "дар", что указывает на главное природное богатство региона — уголь.

Этот город являлся довольно перспективным, пока туда не пришел "русский мир". В него внедрялись социальные инициативы и популяризировали культуру.

Бои за Угледар продолжались более 2 лет. Город обороняла 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. 2 октября 2024 г. украинские войска вышли из города. Это позволило минимизировать потери среди наших военных. Российские войска, вопреки значительным потерям, продолжали атаки на Угледар. Используя резервы для фланговых ударов, они истощили украинскую оборону, создав угрозу оцеплению города.

Уже к концу сентября стало известно, что ситуация критична. Украинских военных россияне оцепили сразу с трех сторон — с юга, запада и востока. В лучшем случае, они могли удерживать город до одного месяца.

До того как ВСУ вышли из Угледара, в городе оставалось 107 гражданских. Они отказались от эвакуации. До 2022 года в Угледаре проживало более 15 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что даст россиянам захват Угледара. Аналитики ISW проанализировали ситуацию и дали свою оценку.