Могили у дворах, руїни замість будинків та російські прапори: як зараз виглядає Вугледар (фото, відео)

У місті буквально не залишилося живого місця

Місто Вугледар Донецької області, яке зараз перебуває під окупацією російських військових, перетворилося на справжні руїни. У ньому навряд чи знайдуться житлові будинки, які за час війни не зазнали руйнування. Красиве і квітуче місто раніше з приходом "російського світу" буквально померло.

"Телеграф" зібрав добірку фотографій із Вугледару, які були опубліковані у соціальних мережах. На кадрах видно, що у місті не лишилося живого місця.

Жахливі фото з Вугледару показують реалії війни. Поки росіяни масово обстрілювали місто, люди, які жили у ньому, переживали справжнє пекло.

Довідка: місто Вугледар було засноване у 1964 році як шахтарське селище і спочатку називалося Південним Донецьком. Через деякий час його перейменували. Назва "Вугледар" походить від слів "вугілля" та "дар", що вказує на головне природне багатство регіону — вугілля.

Це місто було досить перспективним, поки туди не прийшов "руський мир". У нього впроваджувалися соціальні ініціативи та популяризували культуру.

Бої за Вугледар тривали понад 2 роки. Місто обороняла 72 окремі механізовані бригади імені Чорних Запорожців. 2 жовтня 2024 р. українські війська вийшли із міста. Це дозволило мінімізувати втрати серед наших військових. Російські війська, попри значні втрати, продовжували атаки на Вугледар. Використовуючи резерви для флангових ударів, вони виснажили українську оборону, створивши загрозу оточенню міста.

Вже до кінця вересня стало відомо, що ситуація є критичною. Українських військових росіяни оточили одразу з трьох сторін — з півдня, заходу та сходу. У кращому разі вони могли утримувати місто до одного місяця.

До того як ЗСУ вийшли з Вугледару, у місті залишалося 107 цивільних. Вони відмовилися від евакуації. До 2022 року в Вугледарі проживало понад 15 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дасть росіянам захоплення Вугледара. Аналітики ISW проаналізували ситуацію та дали свою оцінку.