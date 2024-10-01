С 1 октября снова усилится мобилизация в Украине: какие изменения ждут граждан

Повестки начнут посылать по почте, а мобилизацию 25-летних запретят – но только ограниченно пригодных

В Украине с 1 октября 2024 в очередной раз будут усиливать мобилизацию — на улицах будут ходить военкомы и раздавать повестки. Но вместе с этим военнообязанных украинцев ждет ряд изменений в мобилизационном процессе – изменения эти будут как приятными, так и неприятными.

Что именно ожидает военнообязанных с 1 октября:

Повестки начнут отправлять по почте . За рассылку "писем счастья" будет отвечать государственная "Укрпочта". Прежде всего, их начнут присылать всем мужчинам, кто обновил данные через "Резерв+" – поэтому теперь пребывание дома не гарантия того, что не попытаются мобилизовать. Добавим, что повестка считается врученной даже в том случае, если призывник отказался от письма или его не было дома. За неявку по повестке придется платить штраф в 25,5 тыс. грн и все равно явиться в ТЦК.

. За рассылку "писем счастья" будет отвечать государственная "Укрпочта". Прежде всего, их начнут присылать всем мужчинам, кто обновил данные через "Резерв+" – поэтому теперь пребывание дома не гарантия того, что не попытаются мобилизовать. Добавим, что повестка считается врученной даже в том случае, если призывник отказался от письма или его не было дома. За неявку по повестке придется платить штраф в 25,5 тыс. грн и все равно явиться в ТЦК. Рекрутинг станет возможным в "Резерв+" . В октябре заработает онлайн-сервис для добровольцев и людей, которые не хотели быть мобилизованными через ТЦК. Приложение начнет отображать вакансии в армии, доступны боевые и небоевые позиции, куда можно будет податься.

. В октябре заработает онлайн-сервис для добровольцев и людей, которые не хотели быть мобилизованными через ТЦК. Приложение начнет отображать вакансии в армии, доступны боевые и небоевые позиции, куда можно будет податься. Мобилизацию ограниченно годных до 25 лет запретят официально. Соответствующий закон в сентябре принял Верховная Рада и подписал президент. Раньше таких призывников могли призвать.

Кстати, всем имеющим право на отсрочку придется ее подтвердить. Ранее "Телеграф" писал, какой будет мобилизация в октябре и как оформить отсрочку правильно. В общей сложности "бронь" могут получить более 20 категорий граждан.

Несколько ранее в Полтавском ТЦК заявили, что срок действия всех получавших украинцы отсрочек от мобилизации истекает 9 ноября 2024 года. Это касается даже тех, которые были выданы недавно или будут выданы в конце сентября и октябре. Каждому необходимо повторно подавать заявление о его продлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. В конце августа Верховная Рада поддержала в целом новый законопроект. Он предусматривает упрощенную процедуру получения отсрочки и перечень категорий утративших право на нее граждан.