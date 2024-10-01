З 1 жовтня знову посилиться мобілізація в Україні: які зміни чекають на громадян

Повістки почнуть надсилати поштою, а мобілізацію 25-річних заборонять – але тільки обмежено придатних

В Україні з 1 жовтня 2024 року вчергове будуть посилювати мобілізацію – на вулицях будуть ходити військкоми та роздавати повістки. Але разом із цим на військовозобов'язаних українців чекає низка змін у мобілізаційному процесі – зміни ці будуть як приємними, так і неприємними.

Що саме очікує на військовозобов'язаних з 1 жовтня:

Повістки почнуть надсилати поштою . За розсилку "листів щастя" буде відповідати державна "Укрпошта". Перш за все їх почнуть надсилати усім чоловікам, хто оновив дані через "Резерв+" – тому тепер перебування вдома не гарантія того, що не спробують мобілізувати. Додамо, що повістка вважається врученою навіть у тому випадку, якщо призовник відмовився від листа, або його не було вдома. За неявку по повістці доведеться платити штраф у 25,5 тис. грн та все одно з'явитися до ТЦК.

. За розсилку "листів щастя" буде відповідати державна "Укрпошта". Перш за все їх почнуть надсилати усім чоловікам, хто оновив дані через "Резерв+" – тому тепер перебування вдома не гарантія того, що не спробують мобілізувати. Додамо, що повістка вважається врученою навіть у тому випадку, якщо призовник відмовився від листа, або його не було вдома. За неявку по повістці доведеться платити штраф у 25,5 тис. грн та все одно з'явитися до ТЦК. Рекрутинг стане можливим у "Резерв+" . В жовтні запрацює онлайн-сервіс для добровольців та людей, які не хотіли б бути мобілізованими через ТЦК. Застосунок почне відображати вакансії в армії, доступні будуть бойові та небойові позиції, куди можна буде податися.

. В жовтні запрацює онлайн-сервіс для добровольців та людей, які не хотіли б бути мобілізованими через ТЦК. Застосунок почне відображати вакансії в армії, доступні будуть бойові та небойові позиції, куди можна буде податися. Мобілізацію обмежено придатних до 25 років заборонять офіційно. Відповідний закон у вересні ухвалила Верховна Рада та підписав президент. Раніше таких призовників могли призвати.

Доречі, усім, хто має право на відстрочку, доведеться її підтвердити. Раніше "Телеграф" писав, якою буде мобілізація у жовтні та як оформити відстрочку правильно. Загалом "бронь" можуть отримати понад 20 категорій громадян.

Трохи раніше у Полтавському ТЦК заявили, що термін дії всіх відстрочок від мобілізації, які отримували українці, закінчується 9 листопада 2024 року. Це стосується навіть тих, які були видані нещодавно або будуть видані наприкінці вересня та у жовтні. Кожному необхідно повторно подавати заяву на її продовження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одразу 8 категорій чоловіків втратили право на відстрочку. Наприкінці серпня Верховна Рада підтримала загалом новий законопроект. Він передбачає спрощену процедуру отримання відстрочки та перелік категорій громадян, які втратили право на неї.