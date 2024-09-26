В Украине могут снизить призывной возраст: нардеп назвал необходимое условие

Россия хотела бы достигать более серьезных целей, чем захват деревень

Украина может снизить призывной возраст для новобранцев. Это произойдет в том случае, если российский режим объявит дополнительную мобилизацию для продолжения войны против Украины.

Об этом сказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в эфире Radio NV. По его словам, несмотря на все мнения о том, что РФ боится проводить мобилизацию, однажды она может на нее решиться, поскольку моментально от этого она не развалится.

"И придется снова перепринимать, убирать оттуда все то, что мы там оставляли, — тех, кто присматривает, снижать призывной возраст и все эти вещи, которые являются основаниями, чтобы не быть мобилизованным, — если Россия решит увеличить свой контингент", – сказал он.

Костенко напомнил, что Россия хотела бы достигать более серьезных целей, чем захват деревень. Однако для этого россиянам нужен личный состав, а набирают они ежемесячно на контракт сейчас почти столько, сколько теряют.

"Но и мы набираем людей столько, чтобы едва им противостоять. И если они кардинально изменят свои подходы, нам нужно будет реагировать. Это будет очень большой вызов. И нужно сейчас прежде всего нашему президенту, потому что он верховный главнокомандующий, для себя понять, готовы ли они к таким решениям, которые будут очень непопулярны. И они должны готовиться к ответу России, если это произойдет", – резюмировал он.

Напомним, что призывной возраст в военное положение по закону о мобилизации наступает с 25 лет. Однако в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста. Верховная Рада сейчас не рассматривает этот вопрос. Реальных дискуссий о понижении вопроса мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого. Это подчеркнул спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.