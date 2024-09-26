В Україні можуть знизити призовний вік: нардеп назвав необхідну умову

Росія хотіла б досягати серйозніших цілей, ніж захоплення сіл

Україна може врешті-решт знизити призовний вік для новобранців. Це станеться у тому випадку, якщо російський режим все ж оголосить додаткову мобілізацію для продовження війни проти України.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV. За його словами, попри усі думки про те, що РФ боїться проводити мобілізацію, одного дня вона може на неї наважитися, оскільки моментально від цього вона не розвалиться.

"І доведеться знову переприймати, прибирати звідти все те, що ми там залишали, — доглядачів, знижувати призовний вік і всі ці речі, які є підставами, щоб не бути мобілізованим, — якщо Росія надумує збільшити свій контингент", – сказав він.

Костенко нагадав, що Росія хотіла б досягати серйозніших цілей, ніж захоплення сіл. Проте для цього росіянам потрібен особовий склад, а набирають вони щомісяця на контракт зараз майже стільки, скільки втрачають.

"Але і ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально змінять свої підходи, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик. І потрібно зараз насамперед нашому президенту, тому що він верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні. І вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться", – резюмував він.

Нагадуємо, що призовний вік у воєнний стан згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років. Проте в Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку. Верховна Рада зараз не розглядає це питання. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього. Про це наголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.