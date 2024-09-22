Оставила только воронку: в России во время испытаний взорвалась ядерная ракета "Сармат"

Ракета, по которой Россия пугает весь мир, взорвалась прямо в шахте

Испытание ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на ракетном полигоне вблизи Плесецкого космодрома в России завершилось феерическим провалом. Ракета взорвалась прямо на полигоне, оставив на своем месте гигантскую воронку, это произошло примерно 20 или 21 сентября.

Об этом сообщил OSINT-исследователь MeNMyRC со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs. Он предположил, что ракета могла взорваться во время заправки на полигоне перед запуском, поэтому разведчик НАТО с позывным "Cobra Ball" проигнорировал этот район в день испытаний.

"Как понятно, испытания РС-28 "Сармат" оказались полным провалом. Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон. "Сармат" — это ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска. Во время процесса заправки это могло бы объяснить отсутствие активности Cobra Ball в день инцидента… Обратите внимание на 4 пожарные машины, которые среагировали на лесной пожар", – написал он.

Исследователь отметил, что первое и последнее успешное испытание "Сармата" россияне провели 20 апреля 2022 года. С того момента ни одна попытка врага опробовать свою новую ядерную ракету не была успешной. В целом, с апреля 2022 года насчитывается уже четыре неудачи, учитывая попавшую на фото.

Отметим, недавно американские исследователи обнаружили потенциальное месторасположение новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (по коду НАТО SSC-X-9 Skyfall) в Вологодской области, в 475 км к северу от Москвы. Анализ спутниковых снимков показал строительство девяти горизонтальных стартовых площадок, защищенных высокими насыпями, рядом с комплексом хранения ядерных боеголовок.