Залишила тільки вирву: в Росії під час випробувань вибухнула ядерна ракета "Сармат"

Ракета, якою Росія лякає увесь світ, підірвалася прямо у шахті

Випробування ядерної міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат" на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрома в Росії завершилося феєричним провалом. Ракета вибухнула прямо на полігоні, залишивши на своєму місці велетенську вирву, це сталося приблизно 20 або 21 вересня.

Про це повідомив OSINT-дослідник MeNMyRC із посиланням на супутникові знімки Planet Labs. Він припустив, що ракета могла вибухнути під час заправки на полігоні перед запуском, саме тому розвідник НАТО із позивним "Cobra Ball" проігнорував цей район в день випробувань.

"Як зрозуміло, випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. "Сармат" — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту… Зверніть увагу на 4 пожежні машини, які зреагували на лісову пожежу", – написав він.

Дослідник зазначив, що перше та останнє успішне випробування "Сармата" росіяни провели 20 квітня 2022 року. З того моменту жодна спроба ворога випробувати свою найновішу ядерну ракету не була успішною. Загалом, з квітня 2022 року нараховується вже чотири невдачі, враховуючи ту, що потрапила на фото.

Зазначимо, нещодавно американські дослідники виявили потенційне місце розташування нової російської крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (за кодом НАТО SSC-X-9 Skyfall) у Вологодській області, за 475 км на північ від Москви. Аналіз супутникових знімків показав будівництво дев'яти горизонтальних стартових майданчиків, захищених високими насипами, поруч із комплексом для зберігання ядерних боєголовок.