Всю неделю сложные бои: что сейчас происходит возле Курахово и на Покровском направлении (карта)

Куда будет дальше двигаться армия России — покажет только время

На Донетчине продолжаются ожесточенные бои, где россияне постоянно пытаются прорваться через позиции украинских военных в сторону Курахово.

Как отмечает портал DeepState, последняя неделя для Сил обороны в районе населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка была насыщена сложными боями.

"Армия РФ с помощью большого количества техники и пехоты пытается продолжать развивать свой успех с Красногоровки в направлении Острого, пробуют там закрепиться, но попадают под плотную работу украинских дронов и артиллерии", — говорится в сообщении.

Этим маневром россияне надеются обойти Георгиевку и Максимилиановку, где они постоянно терпят неудачи. Аналитический портал отмечает, что активизация оккупантов на Кураховском направлении также усилилась вместе с успехом в районе населенных пунктов Украинск-Желание Первое-Невельское.

"Именно на эти районы в последнее время было перекинуто много подразделений, которые находились поблизости, чтобы продолжить свое продвижение. Неудивительно, что это направление атак относят к Кураховскому, ведь продвижение россиян происходит южнее именно в его сторону", — пишет DeepState.

Отмечается, что россияне пытаются полностью оккупировать Желание Первое и зачистить город Украинск. В то же время происходит накопление и перегруппировка сил армии РФ для дальнейшего продвижения в направлении Горняка.

"Куда будет дальше двигаться армия России — покажет только время, ведь очень часто, они просто используют возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", — добавляет портал.

В то же время военные на Кураховском направлении добавляют, что возле Горняка завязались бои в северных кварталах.

"Здесь оборона будет значительно лучше, чем в Украинске, поэтому отойти так быстро не удастся, движение россиян будет медленно останавливаться, но если они применят технику, то это уже будет другой результат", — говорится в сообщении.

Относительно Острого военные подчеркивают, что приходится выбивать россиян всеми имеющимися средствами, ведь они смогли прорваться в колонию к западу от села.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько солдат Россия перебросила на Курщину. Президент Украины Владимир Зеленский назвал цифру и поделился успехами.