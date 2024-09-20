Весь тиждень складні бої: що зараз відбувається біля Курахового та на Покровському напрямку (карта)

Куди буде далі рухатися армія Росії — покаже тільки час

На Донеччині продовжують точитись найзапекліші бої, де росіяни постійно намагаються прорватися через позиції українських військових в сторону Курахового.

Як зазначає портал DeepState, останній тиждень для Сил оборони в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка був насичений складними боями.

"Армія РФ за допомогою великої кількості техніки та піхоти намагається продовжувати розвивати свій успіх з Красногорівки в напрямку Гострого, пробують там закріпитися, але потрапляють під щільну роботу українських дронів та артилерії", — йдеться у повідомлені.

Цим маневром росіяни сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, де вони постійно зазнають невдач. Аналітичний портал зауважує, що активізація окупантів на Курахівському напрямку також посилилась разом з успіхом в районі населених пунктів Українськ-Желанне Перше-Невельське.

"Саме в ці райони останнім часом було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу, щоб продовжити своє просування. Не дивно, що цей напрямок атак відносять до Курахівського, адже просування росіян відбувається південніше саме в його сторону", — пише DeepState

Зазначається, що наразі росіяни намагаються повністю окупувати Желанне Перше та зачистити місто Українськ. Водночас відбувається накопичення та перегруповування сил армії РФ для подальшого просування у напрямку Гірника.

"Куди буде далі рухатися армія Росії — покаже тільки час, адже, дуже часто, вони просто використовують можливості слабких місць, які дозволяють їм йти далі", — додає портал.

Водночас військові на Курахівському напрямку додають, що біля Гірника зав'язалися бої у північних кварталах.

"Тут оборона буде значно краще ніж в Українську, тому відійти так швидко не вдасться, рух росіян буде повільно зупинятися, але якщо вони застосують техніку, то це вже буде інший результат", — йдеться у повідомлені.

Щодо Гострого військові наголошують, що доводиться вибивати росіян усіма засобами що є, адже вони змогли прорватися до колонії на захід від села.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки солдат Росія перекинула на Курщину. Президент України Володимир Зеленський назвав цифру та поділився успіхами.