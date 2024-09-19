Шуршало как ракета: под Брянском таинственное оружие поразило воинскую часть ВС РФ (видео)

Потери ВС РФ при ударе по воинской части пока уточняются

Под российским Брянском таинственное оружие поразило воинскую часть ВС РФ. Удар пришелся на воинскую часть №23857 в городе Почеп.

В сети появилось видео момента прилета по одному из зданий. "Телеграф" решил поделиться им со своими читателями.

На видео российский военный зафиксировал характерный звук, похожий на работу реактивного двигателя.

Стоит отметить, что воинская часть №23857 входит в состав 856-го самоходно-артиллерийского полка. Она является частью 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Данное соединение принимает активное участие в агрессии против Украины.

Потери ВС РФ при ударе по воинской части пока уточняются.

В сети уже предположили, что по российской воинской части мог прилететь новый украинский дальнобойный дрон-ракета "Паляница".

Специалисты разработали его специально для того, чтобы украинские защитники могли ответить на регулярные ракетные удары со стороны РФ.

Однако характеристики нового дальнобойного оружия пока засекречены. Известно, что эта ракета может долететь до более двух десятков российских аэродромов.

Почеп, куда прилетело загадочное оружие, находится примерно в 60 км от украинской границы. Судя по кадрам, по объекту прилетел не беспилотник, а ракета с реактивным двигателем. На это указывают высокая скорость средства поражения, а также характерный свистящий звук. Дрон "Паляница" вполне мог туда долететь.

Ранее "Телеграф" сообщил, что что РФ хранила на складе в Торопце.