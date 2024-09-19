Шурхотіло як ракета: під Брянськом таємнича зброя вразила військову частину ЗС РФ (відео)

Втрати ЗС РФ при ударі по військовій частині поки що уточнюються

Під російським Брянськом таємнича зброя вразила військову частину ЗС РФ. Удар припав на військову частину №23857 у місті Почеп.

У мережі з’явилося відео моменту прильоту по однієї з будівель. "Телеграф" вирішив поділитись ним зі своїми читачами.

На відео російський військовий зафіксував характерний звук, схожий на реактивний двигун.

Варто зазначити, що військова частина №23857 входить до складу 856-го самохідно-артилерійського полку. Вона є частиною 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Це об’єднання бере активну участь в агресії проти України.

Втрати ЗС РФ при ударі по військовій частині поки що уточнюються.

У мережі вже припустили, що по російській військовій частині міг прилетіти новий український далекобійний дрон-ракета "Паляниця".

Фахівці розробили його спеціально для того, щоби українські захисники могли відповісти на регулярні ракетні удари з боку РФ.

Однак характеристики нової далекобійної зброї поки що засекречені. Відомо, що ця ракета може долетіти до двох десятків російських аеродромів.

Почеп, куди прилетіла загадкова зброя, знаходиться приблизно за 60 км від українського кордону. Судячи з кадрів, об’єкт атакував не безпілотник, а ракета з реактивним двигуном. На це вказують висока швидкість засобу ураження, а також характерний свистячий звук. Дрон "Паляниця" цілком міг туди долетіти.

Раніше "Телеграф" повідомив, що РФ зберігала на складі у Торопці.