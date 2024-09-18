Не территории или населенные пункты. Военный эксперт назвал большую победу ВСУ на Курщине

Содержание территорий ничего не дает украинским военным, говорит Иван Ступак.

Украинские военные в Курской области РФ не держатся за территории и не пытаются оккупировать населенные пункты, поскольку имеют другие задачи. Прямой контроль ВСУ сохраняют над более 800 кв. км региона, еще 300 километров – опосредованный.

Об этом бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак рассказал "Телеграфу".

Он напомнил, что хотя россиянам удалось выбить ВСУ из поселка Снагость, в районе населенных пунктов Веселое – Коречево в окружение могут попасть до 8 тысяч оккупантов.

— Украина открыла еще две "горячие точки" на территории Курской области – это Глушково и Теткино. И если срезать выступ к Глушково, по разным оценкам, там может быть 8 000 (до последнего времени сообщалось о 3 000) личного состава россиян.

Ситуация в Курской области. Карта Deep State Map

— Даже если вычесть, и пусть по ожиданиям даже 1000-1500 человек удастся взять в плен, то это будет огромный ресурс для обмена. Плюс не забываем, какое количество вооружения там находится. Затрофеить те танки, БМП и снаряды — это будет большая победа для Вооруженных сил Украины. Даже не контроль над теми селами, которые нам ничего не дают.

Ну, зашли мы туда, посмотрели, как россияне живут, увидели, что они ходят до ветру… Оно ведь ничего нам не дает, а наши ресурсы тратятся. Но те пленные, и вооружение, которые можно там затрофеить, оно очень помогло бы нашим ВСУ, — резюмировал военный эксперт.

Напомним, несколько дней назад Россия объявила эвакуацию еще двух районов Курской области, "Телеграф" назвал причину.