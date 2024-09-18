Не території чи населені пункти. Військовий експерт назвав велику перемогу ЗСУ на Курщині

Утримання територій нічого не дає українським військовим, каже Іван Ступак

Українські військові в Курській області РФ не тримаються за території і не намагаються окупувати населені пункти, оскільки мають інші завдання. Прямий контроль ЗСУ зберігають над 800 кв. км регіону, ще 300 кілометрів – опосередкований.

Про це колишній співробітник СБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розповів "Телеграфу"

Він нагадав, що хоча росіянам вдалося вибити ЗСУ із селища Снагость, у районі населених пунктів Веселе – Коречеве в оточення можуть потрапити до 8 тисяч окупантів.

— Україна відкрила ще дві "гарячі точки" на території Курської області – це Глушкове і Тіткине. І якщо зрізати виступ до Глушково, за різними оцінками, там може бути 8 000 (до останнього часу повідомлялося про 3 000) особового складу росіян.

Ситуація в Курській області. Карта Deep State Map

— Навіть якщо відмінусувати, і хай за очікуваннями навіть 1000-1500 чоловік вдасться взяти в полон, то це буде надзвичайно великий ресурс для обміну. Плюс не забуваємо, яка кількість озброєння там знаходиться. Затрофеїти ті танки, БМП і снаряди — це буде велика-велика перемога для Збройних сил України. Навіть не контроль над тими селами, який нам нічого не дає.

Ну, зайшли ми туди, подивилися, як росіяни живуть, побачили, що вони ходять до вітру… Воно ж нічого нам не дає, а наші ресурси витрачаються. А ті полонені й озброєння, яке можна там затрофеїти, воно дуже допомогло б нашим ЗСУ, — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія оголосила евакуацію ще двох районів Курської області, "Телеграф" назвав причину.