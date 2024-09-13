В Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога: в чем причина

На Курском направлении неспокойно, сообщают Воздушные силы

Вечер пятницы, 13 сентября 2024 года, выдался не самым спокойным для Украины, — сразу в ряде областей гремели сирены воздушной тревоги, угроза была и для Киева.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, зафиксированы пуски ударных дронов типа "Шахед", также есть угроза баллистики. "Телеграф" следил за происходящим и обновлял этот материал в режиме онлайн.

22:30 Тревога еще объявлена только в восточных областях Украины. Сообщается про пуски КАБов в Донецкой области и взрывы в Покровске.

22:06 Активность вражеской тактической авиации на юго-востоке есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

22:01 Отбой тревоги в Киеве и Киевской области. Тревога там длилась 4 минуты.

21:57 Тревога в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. Есть угроза применения баллистики с Курска, также зафиксированы пуски "Шахедов" с этого направления.