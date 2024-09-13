У Києві та низці областей України була повітряна тривога: у чому причина

На Курському напрямку неспокійно, повідомляють Повітряні сили.

Вечір п’ятниці, 13 вересня 2024 року, видався не найспокійнішим для України — одразу в низці областей гриміли сирени повітряної тривоги, загроза була і для Києва.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано пуски ударних дронів типу "Шахед", також є загроза балістики. "Телеграф" стежив за ситуацією і оновлював матеріал у режимі онлайн.

22:30 Тривогу ще оголошено лише у східних областях України. Повідомляється про пуски КАБів на Донеччині та вибухи в Покровську.

22:06 Активність ворожої тактичної авіації на південному сході, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

22:01 Відбій тривоги у Києві та Київській області. Тривога там тривала 4 хвилини.

21:57 Тривога у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях. Є загроза застосування балістики з Курська, також зафіксовано пуски "Шахедів" із цього напряму.