"Кураторы из ФСБ будут не рады": подруга Арестовича заговорила о разделе Украины и выставила себя на посмешище

В ответ пользователи порекомендовали начать деколонизационный процесс именно с России

Российская "оппозиционерка" и "либеральная" российская журналистка Юлия Латынина, которая уже несколько раз попадала в скандалы из-за своей поддержки путинского режима, снова вляпалась. В этот раз агент ФСБ под прикрытием решила поразмышлять о "деколонизации", а договорилась в итоге до идеи "раздела Украины".

Свой пост Латынина выложила в Twitter. Там россиянка, которая считается лучшей подругой еще одного "деятеля", Алексея Арестовича, наговорила того, что ее высказывания можно было бы принять за цитаты из выступления так называемого "президента" России Владимира Путина.

"Украине в том виде, в котором ее, как орудие колонизации, сформировала проклятая царская власть и кровавая советская, необходимо избавиться от Крыма – колонизованного империей, частей Бессарабии, юго-востока, который принадлежал половцам и печенегам, а потом татарам, и, конечно, вернуть Западную Украину, отторгнутую в результате спецоперации 1939 года, Польше или Австрии, с возвращением туда вычищенных оттуда кровавыми советскими империалистами поляков и выплатой репараций. Вот это и будет настоящее избавление от колониального наследия… А все остальное – плохо закамуфлированный старый добрый нацизм", – написала она.

Интересно, что под сообщение "оппозиционерки" сразу набежали российские тролли, "имперцы" и другая неадекватная публика, начавшая всячески выражать поддержку путинской "консерве". К счастью, адекватных людей в комментариях оказалось больше. В частности, пользователи порекомендовали начать деколонизационный процесс именно с России – например, вернуть Украине территории, украденные Лениным после 1918 года.

Также пользователи посмеялись над латынинскими претензиями на "оппозицию" и "другое мнение". По их мнению, сообщение Латыниной напоминает речи российского "президента" Путина, да и вообще ее кураторы будут недовольны таким топорным вбросом пропаганды.

Как сообщалось, ранее Латынина, покинувшая с родителями Россию еще в 2017 году, неоднократно попадалась на соболезнования к представителям путинского режима. Так, после гибели дочери идеолога "русского мира" — Александра Дугина — "либералка" в соцсетях выражала скорбь из-за смерти нацистки.

Также "Телеграф" писал, почему после интервью Алексея Арестовича Латыниной на бывшего советника главы Офиса президента Украины пожаловались СБУ.