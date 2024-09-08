"Куратори з ФСБ будуть не раді": подруга Арестовича заговорила про розділ України та виставила себе на посміховисько

У відповідь користувачі порекомендували почати деколонізаційний процес саме з Росії

Російська "опозиціонерка" та "ліберальна" російська журналістка Юлія Латиніна, яка вже кілька разів потрапляла у скандали через свою підтримку путінського режиму, знову вляпалася. На цей раз агентка ФСБ під прикриттям вирішила поміркувати про "деколонізацію", а договорилася у підсумку до ідеї "розділу України".

Свій допис Латиніна виклала у Twitter. Там росіянка, яка вважається кращою подругою ще одного "діяча", Олексія Арестовича, наговорила такого, що її вислови можна було б прийняти за цитати з виступу так званого "президента" Росії Володимира Путіна.

"Україні в тому вигляді, в якому її, як знаряддя колонізації, сформувала проклята царська влада та кривава радянська, необхідно позбутися Криму – колонізованого імперією, частин Бессарабії, південного сходу, що належав половцям та печенігам, а потім татарам, і, звичайно, повернути Західну Україну, відторгнуту внаслідок спецоперації 1939 року, Польщі чи Австрії, з поверненням туди вичищених звідти кривавими радянськими імперіалістами поляків та виплатою репарацій. Ось це і буде справжній порятунок від колоніальної спадщини… А решта – погано закамуфльований старий добрий нацизм", – написала вона.

Цікаво, що під допис "опозиціонерки" відразу збіглися російські тролі, "імперці" та інша неадекватна публіка, яка почала всіляко висловлювати підтримку путінській "консерві". На щастя, адекватних людей у коментарях виявилося більше. Зокрема, користувачі порекомендували почати деколонізаційний процес саме з Росії – наприклад, повернути Україні території, вкрадені Леніним після 1918 року.

Також користувачі поглузували з латинінських претензій на "опозицію" та "іншу думку". На їхню думку, допис Латиніної нагадує речі російського "президента" Путіна, та й взагалі, її куратори будуть незадоволені таким топорним вкидом пропаганди.

Як повідомлялося, раніше Латиніна, яка покинула з батьками Росію ще у 2017 році, неодноразово попадалася на співчутті до представників путінського режиму. Так, після загибелі дочки ідеолога "руського міру" — Олександра Дугіна — "лібералка" в соцмережах висловлювала скорботу через смерть нацистки.

Також "Телеграф" писав, чому після інтерв’ю Олексія Арестовича Латиніной на колишнього радника глави Офісу президента України поскаржилися до СБУ.