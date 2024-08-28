"Мы не выйдем на границы 1991 года...": нардеп сделал тревожный прогноз по войне

Мирное соглашение, по его мнению, выглядит фантастическим

Украина стремится вернуть все оккупированные территории и восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года. Это амбициозная цель, о которой неоднократно заявляли украинские политики, государственные деятели и военные.

Однако учитывая текущую ситуацию, не все эксперты считают это реалистичным в ближайшей перспективе. О сложностях по пути к полному восстановлению территориальной целостности Украины рассказал народный депутат Сергей Рахманин в интервью РБК-Украина.

Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, высказал мнение, что выход на границы 1991 года не является вопросом ближайшей перспективы. По его словам, в условиях интенсивных боевых действий и сложной международной ситуации горизонт планирования не превышает одного года. И даже через 2 года Украина не выйдет на границы 1991 года, считает народный избранник.

Депутат отметил, что риски дальнейших территориальных потерь в ближайшем будущем превышают перспективы освобождения оккупированных территорий. Но это достижимо в зависимости от обстоятельств, которые мы должны приближать с одной стороны, с другой стороны, причем не только собственными усилиями, но и влияя на мир. И на партнеров, и на союзников, и на врагов, и на тех, кто отстранен от наших вопросов", — говорит Рахманин.

Народный избранник подчеркнул, что для достижения полной победы необходимы три ключевых элемента: выход на конституционные границы Украины, обеспечение полноценного сектора безопасности и обороны, а также изменение ситуации в России. Он подчеркнул, что без изменений в России она всегда будет представлять угрозу Украине, независимо от конфигурации границ.

"Пока Россия такова, какая она есть, она будет представлять для нас угрозу. Даже если будет заморозка конфликта, режим прекращения огня, мирное соглашение, которое сейчас выглядит фантастическим, но давайте пофантазируем. Все равно Россия будет представлять для нас угрозу, пока в России что-то не изменится", — подчеркнул народный депутат.

По мнению Рахманина, Украина уже доказала миру свое право на жизнеспособность и прошла экзамен на самодостаточность. Это, по словам депутата, значительно повышает шансы Украины на одержание полноценной победы в будущем.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что известный волонтер считает, что выхода на границы 1991 недостаточно. Тарас Чмут говорит, что это не гарантирует безопасность в будущем.