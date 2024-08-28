"Ми не вийдемо на кордони 1991 року...": нардеп зробив тривожний прогноз щодо війни

Мирна угода, на його думку, виглядає фантастичною

Україна прагне повернути всі окуповані території та відновити свою територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року. Це амбітна мета, про яку неодноразово заявляли українські політики, державні діячі і військові.

Однак, з огляду на поточну ситуацію, не всі експерти вважають це реалістичним у найближчій перспективі. Про складнощі на шляху до повного відновлення територіальної цілісності України розповів народний депутат Сергій Рахманін в інтерв'ю РБК-Україна.

Сергій Рахманін, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, висловив думку, що вихід на кордони 1991 року не є питанням найближчої перспективи. За його словами, в умовах інтенсивних бойових дій та складної міжнародної ситуації горизонт планування не перевищує одного року. І навіть за 2 роки Україна не вийде на кордони 1991 року, вважає народний обранець.

Депутат зазначив, що ризики подальших територіальних втрат у найближчому майбутньому перевищують перспективи звільнення окупованих територій. "Але це досяжно в залежності від обставин, які ми маємо наближати з одного боку, з іншого боку, причому не тільки власними зусиллями, а й впливаючи на світ. І на партнерів, і на союзників, і на ворогів, і на тих, хто відсторонений від наших питань", — каже Рахманін.

Народний обранець підкреслив, що для досягнення повної перемоги необхідні три ключові елементи: вихід на конституційні кордони України, забезпечення повноцінного сектору безпеки і оборони, а також зміна ситуації в Росії. Він наголосив, що без змін у Росії вона завжди становитиме загрозу для України, незалежно від конфігурації кордонів.

"Поки Росія є такою, якою вона є, вона буде являти для нас загрозою. Навіть якщо буде замороження конфлікту, режим припинення вогню, мирна угода, яка зараз виглядає фантастичною, але давайте пофантазуємо. Все одно Росія являтиме для нас загрозу, поки в Росії щось не зміниться", — наголосив народний депутат.

На думку Рахманіна, Україна вже довела світові своє право на життєздатність та пройшла іспит на самодостатність. Це, за словами депутата, значно підвищує шанси України на здобуття повноцінної перемоги у майбутньому.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що відомий волонтер вважає, що виходу на кордони 1991 року недостатньо. Тарас Чмут каже, що це не гарантує безпеки в майбутньому.