Между министрами состоялся телефонный разговор

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российский министр обороны Андрей Белоусов лично контактировал с американским коллегой Ллойдом Остином по поводу якобы украинской атаки на День ВМФ России, 28 июля. По его словам, Украина планировала нанести удар, когда на параде в Петербурге выступали российский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Соответствующее заявление Рябков сделал в эфире канала "Россия-1". По его словам, это позволило "избежать нового эскалационного витка".

"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны в Вашингтон и, я так понимаю, не только в Вашингтон, но и некоторые другие столицы, подконтрольные Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Рябков утверждает, что Остин был удивлен информацией, но отнесся к ней серьезно и якобы попросил Киев воздержаться от запланированных действий.

Американское издание New York Times, ссылаясь на анонимные источники, подтверждает факт разговора между министрами обороны, но отмечает, что достоверность информации о планах Украины не подтверждена. В то же время Рябков подчеркнул, что реализация "украинского плана" могла бы привести к "неуправляемому конфликту" между РФ и США.

Несмотря на эти заявления, 28 июля украинские дроны все же атаковали ряд объектов в России, включая нефтебазу в Курской области и нефтеперерабатывающий завод в Кстово.

К слову, ранее Телеграф писал о том, что россияне провели парад ко Дню ВМФ. Журналисты обратили внимание, что там не было ни одного корабля, который, согласно заявлениям украинских военных, был поврежден или уничтожен в 2023 году.