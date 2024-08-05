Росія просила США "вгамувати" Україну? Кремль боявся українських ударів у день ВМФ РФ

Між міністрами відбулася телефонна розмова

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російський міністр оборони Андрій Бєлоусов особисто контактував з американським колегою Ллойдом Остіном щодо нібито української атаки на День ВМФ Росії, 28 липня. За його словами, Україна планувала завдати удару, коли на параді в Петербурзі виступали російський диктатор Володимир Путін та голова Міноборони РФ Андрій Бєлоусов.

Відповідну заяву Рябков зробив в етері каналу "Росія-1". За його словами, це дозволило "уникнути нового ескалаційного витка".

"Можу сказати, що за деякими ознаками сигнал, який був направлений з російської сторони до Вашингтона і, я так розумію, не лише до Вашингтона, а й деяких інших столиць, підконтрольних Вашингтону, дійшов. Ми уникли нового ескалаційного витка", — сказав він в етері телеканалу "Росія-1".

Рябков стверджує, що Остін був здивований інформацією, але поставився до неї серйозно і нібито попросив Київ утриматися від запланованих дій.

Американське видання New York Times, посилаючись на анонімні джерела, підтверджує факт розмови між міністрами оборони, але зазначає, що достовірність інформації про плани України не підтверджена. Водночас, Рябков наголосив, що реалізація "українського плану" могла б призвести до "некерованого конфлікту" між РФ та США.

Попри ці заяви, 28 липня українські дрони все ж атакували ряд об'єктів у Росії, включаючи нафтобазу в Курській області та нафтопереробний завод у Кстово.

До слова, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни провели парад до Дня ВМФ. Журналісти звернули увагу, що там не було жодного корабля, який, згідно з заявами українських військових, було пошкоджено чи знищено у 2023 році.