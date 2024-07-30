Каждый, кто играет на руку врагу, должен и восприниматься как враг

ФСБ РФ начало активную подрывную деятельность на территории Украины. Каждый, кто сознательно или не сознательно выполняет их задачи — должен нести высшую меру наказания.

Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук. Он отметил, что в свое время общество уже допустило деятельность деятельности "опзж, партии шария и аффилированных с ними структур".

Дмитрий Кухарчук напомнил, что в Украине сейчас война. Все, кто играют на руку врагу, должны восприниматься как враг, не зависимо от гражданства.

"Обращаюсь к работникам ботоферм, которые находятся в Украине с российскими месседжами: у вас два пути, явка в СБУ со всеми расписаниями, фамилиями и адресами или стать в один ряд с врагом. Не волнуйтесь, рано или поздно вас всех найдут и молитесь, чтобы это были правоохранительные органы, а не мы", — добавил военный.

По его словам, граждане Украины должны фильтровать информацию.

"Любые негативные упреки в бой структур ВСУ — это сознательное, не сознательное ли подыгрывание врагу, а значит квалифицируется, как государственная измена", — добавил Кухарчук.

Военный добавил, что это не попытка забрать свободу слова или демократию. Это соответствие военному времени.

Напомним, ранее в Днепре горожане обвиняли нардепа Николая Тищенко в том, что он скорректировал удар по одному из зданий почти в центре города.

Добавим, что в Украине существуют по меньшей мере три группы агентов влияния, которые распространяют антиукраинские нарративы и дискредитируют военнослужащих и процесс мобилизации.