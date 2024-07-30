Кожен, хто грає на руку ворогові, повинен і сприйматися як ворог

ФСБ РФ розпочало активну підривну діяльність на території України. Кожен, хто свідомо чи не свідомо виконує їхні завдання, повинен нести найвищу міру покарання.

Про це заявив командир 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Він зазначив, що свого часу суспільство вже допустило діяльність діяльності "опзж, партії шарія та афілійованих з ними структур".

Дмитро Кухарчук нагадав, що в Україні зараз війна. Усі, хто грають на руку ворогові, повинні сприйматися як ворог, незалежно від громадянства.

"Звертаюсь до працівників ботоферм, які знаходяться в Україні з російськими меседжами: у вас два шляхи, явка в СБУ з усіма розкладами, прізвищами і адресами, або стати в один ряд з ворогом. Не хвилюйтесь, рано чи пізно вас всіх знайдуть і моліться, щоб це були правоохоронні органи, а не ми", — додав військовий.

За його словами, громадяни України мають фільтрувати інформацію.

"Будь-які негативні закиди у бій структур ЗСУ — це свідоме, чи не свідоме підігравання ворогові, а отже кваліфікується як державна зрада", — додав Кухарчук.

Військовий додав, що це не спроба забрати свободу слова чи демократію. Це відповідність воєнному часу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі городяни звинувачували нардепа Миколу Тищенка у тому, що він скоригував удар по одній із будівель майже в центрі міста.

Додамо, що в Україні існують щонайменше три групи агентів впливу, які поширюють антиукраїнські наративи та дискредитують військовослужбовців та процес мобілізації.