Людей мало, а на базах — "спецзаказ": что происходит в курортном городке Седово

Поселок расположен в 50 км от Мариуполя

Популярные в Украине морские курорты, под оккупацией России превращаются в ужасающий пустырь. В разгар туристического сезона на каждом пляже всего Азовского побережья раньше негде было упасть яблоку.

Сейчас отдыхающих — мало. В курортном Седово, расположенном в пятидесяти километрах от Мариуполя, желающих отдохнуть на берегу Азовского моря совсем мало. Это ярко демонстрирует коротенькое видео, опубликованное в Telegram.

Примечательно, что и сами местные отмечают — повсюду разруха. Правда, завезли песочек.

В комментариях под постом наткнулись на интересные комментарии. Один из пользователей спросил, будет ли открыт для отдыхающих "Металлург", "Золотой берег" и "Азовская креветка". На что в ответ получил — закрыты по "спецзаказу".

Когда другая пользовательница спросила о том, когда этот "спецзаказ" закончится, ей ответили, что вероятно с окончания так называемой "СВО".

Из вышесказанного можно заключить, что на указанных базах отдыха дислоцируются российские оккупанты, что в целом не новость. Во временно оккупированных территориях Запорожской области ситуация аналогичная.

Об этом рассказывал глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. По его словам, Бердянск и Кирилловка – ныне сугубо военные базы.

Что касается Седово, то отдыхающих здесь пытаются привлечь низкими ценами на жилье в домиках. Условия, мягко говоря, спартанские, а интерьер поразит всех ценителей Советского Союза.

Цена на пребывание в таком номере – 300 рублей в сутки. Однако желающих отдохнуть рядом с российскими оккупантами не много.

Для сравнения в Одесской области рассчитывают на визит, по меньшей мере, полмиллиона отдыхающих. Заминированные пляжи, закрытые магазины и все равно – море привлекает туристов, а владельцы гостиниц пытаются возобновить бизнес.

Как видим, даже на опасных пляжах Одесской области, под угрозой российских обстрелов и с эквивалентно более высокими ценами — тех, кто хочет отдохнуть на побережье Черного моря в тысячи раз больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит оккупированный россиянами Скадовск и его пляжи. До полномасштабного вторжения России в Украину город Скадовск был одним из самых любимых мест отдыха украинцев. Благодаря мелкому и теплому морю курорт считался одной из жемчужин побережья Черного моря.