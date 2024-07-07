Людей обмаль, а на базах — "спєцзаказ": що відбувається у курортному містечку Сєдово

Містечко розташоване за 50 км від Маріуполя

Популярні в Україні морські курорти, під окупацією Росії перетворюються на вражаючу пустку. У розпал туристичного сезону на кожному пляжі всього Азовського узбережжя раніше ніде було яблуку впасти.

Нині ж відпочивальників — обмаль. В курортному Сєдово, що розташований за п'ятдесят кілометрів від Маріуполя, тих, хто бажає відпочити на березі Азовського моря зовсім мало. Це яскраво демонструє коротеньке відео, яке опублікували в Telegram.

Примітно, що й самі місцеві зазначають — всюди розруха. Щоправда, завезли пісочок.

В коментарях під дописом наткнулися на цікаві коментарі. Один з користувачів запитав, чи буде відчинено для відпочивальників "Металург", "Золотий берег" та "Азовську креветку". На що у відповідь отримав — зачинені через "спецзаказ".

Коли ж інша користувачка запитала про те, коли цей "спецзаказ" закінчиться, їй відповіли, що ймовірно із закінчення так званої "СВО".

З вищезазначеного можна зробити висновок, що на зазначених базах відпочинку дислокуються російські окупанти, що загалом не новина. В тимчасово окупованих територіях Запорізької області ситуація аналогічна.

Про це розповідав голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. за його словами, Бердянськ та Кирилівка – нині суто військові бази.

Що стосується Сєдово, то відпочивальників тут намагаються привабити низькими цінами на житло у будиночках. Умови, м’яко кажучи, спартанські, а інтер’єр вразить всіх поціновувачів Совєтського Союзу.

Ціна на перебування у такому номері — 300 рублів на добу. Проте бажаючих відпочити поруч з російськими окупантами — не багато.

Для порівняння в Одеські області цьогоріч розраховують на візит, щонайменше, півмільйона відпочивальників. Заміновані пляжі, зачинені магазини і все одно — море приваблює туристів, а власники готелів намагаються відновити бізнес.

Як бачимо, навіть на небезпечних пляжах Одещини, під загрозою російських обстрілів та з еквівалентно вищими цінами — тих, хто хоче відпочити на узбережжі Чорного моря в тисячі разів більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як нині виглядає окупований росіянами Скадовськ та його пляжі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, місто Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців. Завдяки мілкому та теплому морю, курорт вважався однією з перлинок узбережжя Чорного моря.