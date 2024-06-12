Оружейную компанию AKM Group-CZ пытаются дискредитировать — Георгий Тука рассказал подробности

Волонтер привел доказательства причастности России к грязным ИПСО против чешского поставщика, выигравшего тендер в Украине

Выяснилась причина серии скандальных материалов против известной чешской компании AKM Group-CZ, имевшей с Украиной контракт на поставку снайперских комплексов.

Как говорится в статье на Obozrevatel.ua, против известного поставщика оружия AKM Group-CZ, произошло несколько волн информационной атаки, что, скорее всего, было частью российской спецоперации с целью дискредитировать стабильных поставщиков оружия в Украину.

Фейки о чешской компании вбрасывали преимущественно пророссийские медиа. Как отмечается в статье, во второй раз для россиян и некоторых нечестных украинских оружейников оказалось сложнее запустить волну дезинформации и фейков из-за украинских СМИ. Они изменили тактику, задействуя черную грязную дискредитацию уже через российские медиа. И там даже появились некоторые секретные документы, которые просочились из Украины.

Об этом со ссылкой на основателя и руководителя волонтерской группы "Народный тыл" Георгия Туку пишет Oboz.ua.

"Сейчас я не могу ответить на вопрос "кто является инициатором этой второй волны": наши украинские барыги или их российские "партнеры". Этим должны заняться сотрудники СБУ. Также сотрудники СБУ должны выяснить, каким образом враг получил скрин тайного документа, фрагмент которого некоторые "сми" излагают в своих материалах Или доступ к этому тайному документу получили те же наши отбросы-барыги и передали врагу, или же враг самостоятельно имеет доступ к тайным документам украинских спецслужб! У СБУ есть работа! А нам, друзья, следует всегда помнить: коррупция и измена — сиамские близнецы!", — заявил Тука, добавив перечень ресурсов, через которые злоумышленники производили новый фейковый вброс.

Среди этих сливных ресурсов волонтер назвал ТГ-канал "Шептун", сайты "Ненька", "АиФ", "Rosnadzor", "Фраза" и т.д.

"Среди источников распространения этой дезинформации реально российские, есть и псевдо украинские. Присоединился к этой "уважительной" компании и… Игорь Мосейчук. Ну, то создание в панаме, которое сейчас подрабатывает литьем грязи на Украину и распространением различных фейков", — подчеркнул Тука, добавив, что коррупционеры являются отличной средой для вербовки шпионов и агентов воздействия вражеской разведкой.

Как напоминается в материале, ранее Тука подробно рассказывал о предыстории конфликтной ситуации вокруг чешского поставщика оружия. По его словам, один из экс-нардепов организовал закрытый тендер по закупке снайперских винтовок. Но эта информация стала известна другим игрокам рынка, которые впоследствии тоже подали заявки на участие в торгах. При этом, как он отмечает, технические условия проведения тендера были выписаны таким образом, чтобы победитель вроде бы уже был известен заранее.

Однако, как указывал Тука, AKM Group-CZ предложила Минобороны лучшие условия, чем все остальные участники. И речь идет об известном чешском поставщике, которого хорошо знают специалисты в мире: продукция этой компании находится на вооружении спецподразделений нескольких стран Европы, многие участники международных стрелковых соревнований используют их снайперские комплексы. Поэтому у этого поставщика сегодня есть безупречная репутация на рынке оружия на международном уровне.

Такая дискредитация компании может иметь единственную цель – сорвать поставки оружия в ВСУ. И по этой причине заинтересованность и участие России в спецоперациях и ИПСО против AKM Group-CZ более чем очевидна, что и должно стать предметом расследований Службы Безопасности Украины, говорится в публикации.

На некоторых украинских чиновников повлияли скандальные публикации, в результате многие договоры и платежи с AKM Group-CZ сейчас заморожены, но компания все равно продолжает поставлять вооружение Силам Обороны Украины на нужды фронта.