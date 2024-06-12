Зброярську компанію AKM Group-CZ намагаються дискредитувати - Георгій Тука розповів подробиці

Волонтер навів докази причетності Росії до брудних ІПСО проти чеського постачальника, який виграв тендер в Україні

З'ясувалася причина серії скандальних матеріалів проти відомої чеської компанії AKM Group-CZ, яка мала з Україною контракт на постачання снайперських комплексів.

Як говориться в статті на Obozrevatel.ua, проти відомого постачальника зброї AKM Group-CZ, відбулося кілька хвиль інформаційної атаки, що скоріш за все було частиною російської спецоперації з метою дискредитувати стабільних постачальників зброї в Україну.

Фейки про чеську компанію вкидували переважно проросійські медіа. Як зазначається в статті, другий раз для росіян та деяких нечесних українських зброярів виявилося складніше запустити хвилю дезінформації та фейків через українські ЗМІ. Тож вони змінили тактику, задіюючи чорну брудну дискредитацію вже через російські медіа. І там навіть зʼявилися деякі секретні документи, які просочилися з України.

Про це з посиланням на засновника та керівника волонтерської групи "Народний тил" Георгія Туку пише Oboz.ua.

"Зараз я не можу надати відповіді на запитання "хто є ініціатором цієї другої хвилі": наші українські бариги, чи їхні російські "партнери". Цим мають зайнятись співробітники СБУ. Так само, співробітники СБУ мають з’ясувати, яким чином ворог отримав скрін таємного документа, фрагмент якого деякі "змі" викладають в своїх матеріалах. Або доступ до цього таємного документа отримали ті самі наші покидьки-бариги та передали ворогу, або ж ворог самостійно має доступ до таємних документів українських спецслужб! В будь-якому варіанті, для СБУ є робота! А нам, друзі, варто завжди пам'ятати: корупція і зрада — сіамські близнюки!", — заявив Тука, додавши перелік ресурсів, через які зловмисники робили нове фейкове вкидання.

Серед цих зливних ресурсів волонтер назвав ТГ-канал "Шептун", сайти "Ненька", "АиФ", "Rosnadzor", "Фраза" тощо.

"Серед джерел поширення цієї дезінформації є реально російські, є й псевдо українські. Доєднався до цієї "поважної" компанії і… Ігор Мосейчук. Ну, те створіння в панамі, яке зараз підзаробляє литтям бруду на Україну та поширенням різних фейків", — наголосив Тука, додавши, що корупціонери є чудовим середовищем для вербовки агентів та агентів впливу ворожою розвідкою.

Як нагадується в матеріалі, раніше Тука докладно розповідав про передісторію конфліктної ситуації довкола чеського постачальника зброї. За його словами, один з екснардепів організував закритий тендер з закупівлі снайперських гвинтівок. Але ця інформація стала відома іншим гравцям ринку, які згодом теж подали свої заявки на участь у торгах. При цьому, як він наголошує, технічні умови проведення тендеру були виписані таким чином, щоб переможець начебто вже був відомий наперед.

Проте, як вказував Тука, AKM Group-CZ запропонувала Міноборони кращі умови, ніж всі інші учасники. І мова йде про відомого чеського постачальника, якого добре знають фахівці у світі: продукція цієї компанії перебуває на озброєнні спецпідрозділів кількох країн Європи, багато учасників міжнародних стрілецьких змагань використовують їхні снайперські комплекси. Тому цей постачальник сьогодні має бездоганну репутацію на ринку зброї на міжнародному рівні.

Така дискредитація компанії може мати єдину мету – зірвати поставки зброї в ЗСУ. І з цієї причини зацікавленість та участь Росії у спецопераціях та ІПСО проти AKM Group-CZ більш ніж очевидна, що й має стати предметом розслідувань Служби Безпеки України, йдеться в публікації.

На деяких українських чиновників вплинули скандальні публікації, в результаті багато договорів і платежів з AKM Group-CZ нині заморожені, але компанія все одно продовжує постачати озброєння Силам Оборони України на потреби фронту.