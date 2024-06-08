От "Королевы Украины-Земля" до парамедикини с позывным "Миледи": Евгения Прокопенко рассказала, как это - быть женщиной на войне

Девушка пошла воевать как доброволец

Евгения Прокопенко известна как обладательница титула "Королева Украины-Земля-2012", однако теперь она сменила свое звание на позывной "Милледи" в 49 ОСБ "Карпатская Сечь" и стала спасать жизнь людей на фронте. Девушка прошла курсы такмеда еще в начале войны и вместо туфель одела берцы, а вместо платья – бронежилет.

Евгения Прокопенко спасает жизнь людей и эвакуирует животных из самых горячих точек. Однако самое главное изменение во время войны, которая произошла с Евгенией, — женитьба на любимом мужчине прямо на фронте. Пара влюбилась с первого взгляда. Об этом парамедикиня рассказала в интервью для "Униана". Девушка также поделилась, как это быть женщиной на войне.

Евгения рассказывает, что сначала она пыталась вести свою "статистику" спасаемых раненых. Однако когда их стало по 50 в день, руки не доходили до подсчетов количества. Девушка делится, что помнит глаза собратьев и лица.

Евгения о самом тяжелом на войне для нее

Парамедикиня рассказывает, что тяжелее всего не дорога под обстрелами и не работа с ранеными. Для нее сложнее всего — эвакуировать тело друзей. Это была первая смерть, которую Евгения увидела среди своих собратьев на войне. Девушка делится, что запомнит это на всю жизнь.

"Мне не сказали, за кем я еду. Просто вижу: на броне вывозят тело, слышу позывной… Тогда мир остановился, но надо было взять себя в руки, сжать кулаки и довезти его тело. Это был самый тяжелый момент за все время моей службы в батальоне", — делится Евгения.

Трудно быть девушкой на войне

Евгения рассказывает, что это по-настоящему тяжело. Сложно заставить собратьев не оберегать себя, ведь так сложно спасать ребят.

"Очень тяжело потому, что ты постоянно, так или иначе, борешься с мужчинами за свое "место под солнцем". Ты пытаешься быть лучше, чем ребята, чтобы была возможность работать. Очень-очень трудно добиться, чтобы тебя перестали постоянно оберегать. Ведь, когда тебя берегут, ты не имеешь возможности делать то, что у тебя там получается лучше всего — спасать ребят", — рассказывает парамедикиня.

Позволяет ли себе Евгения быть женщиной на войне

Парамедикиня делится, что всегда возит с собой косметичку, несмотря на то, где ей придется ночевать — в блиндаже или в подвале.

"Когда я могу между обстрелами, между эвакуациями на 10-15 минут сесть с зеркалом, привести себя в порядок, почувствовать себя женщиной, то получаю маленький кусочек энергетической зарядки. Я – женщина, я хочу ею оставаться".

Я встретила свою любовь на войне

Девушка рассказывает, что это была любовь с первого взгляда. Предложение Саша ей сделал уже в четырех днях кольцом от гранаты, однако девушка восприняла это как шутку. Впрочем девушка сказала заветное "да",

За полтора месяца я почувствовала, что это мой человек. Я тогда лежала в Днепре, в больнице, с контузией и с наковыдом, а Саша был рядом. И мы решили, что в наш батальон должны возвращаться уже как пара — мы должны быть вместе. Прямо из больницы вместе приехали в комбат и попросили нас расписать», — делится Евгения.

Какой была свадьба

"Это было в прошлом году, 24 декабря. В этот день утром надеваю фату (я должна была быть в форме, но захотела фату), и делаю это под крики в рации – слышу, что начался штурм. Не наш, враг! Все остаются на позиции, очень много раненых. Среди них друзья, которые должны были приехать на свадьбу… От этого просто слезы на глазах. Звоню в штаб, спрашиваю: "Можем ли перенести праздник?". Отвечают: "Ты с ума сошла?" У тебя свадьба!". И нас расписали", — делится Евгения Прокопенко.

Евгения также рассказывает, что на свадьбе должно было собраться близко, но приехало только восемь. Для нее самый лучший подарок — то, что в тот день никто из их собратьев не погиб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что боевая парамедикиня Ирина Цыбух "Чека" оставила близким посмертное письмо. Девушка ценила каждый миг жизни, ведь знала, что в любой момент ее может убить российская ракета.