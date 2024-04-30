"Задонать на FPV": Миша Крупин и Фонд Притулы выпустили необычную совместную песню (видео)

Трек имеет ответственную миссию — сбор донатов на дроны

Благотворительный фонд Сергея Притулы и исполнитель Миша Крупин представили песню для сбора донатов. Этот совместный трек с красноречивым названием "Е*ать рус*ю 24/7" был создан рамках большого сбора на FPV-дроны "Рой мести 24/7". Главная цель — собрать 130 млн гривен на 5000 FPV-дронов.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, песня была написана Сергеем Притулой и дизайнером его фонда Александрой Вазиановой. Затем они пригласили Мишу Крупина ее исполнить.

Как рассказал Сергей Притула, Миша Крупин пришел сразу с гитарой и предложил сделать трек в стиле регги. Этот трек призывает украинцев донатить на FPV-дроны, чтобы утопить рус*ю в крови.

"Эти дроны помогают нашим защитникам освобождать нашу землю. Эти дроны убивают наших врагов. И обеспечение наших военных FPV-дронами – крайне важный вклад в этой войне, который может сделать каждый из нас. Слушайте этот трек и донатьте на FPV, до самой победы", – призывает Миша Крупин.

Отметим, что это уже третий сбор Фонда Притулы на FPV-дроны. Первый "Рой мести" на 50 млн грн был в сентябре-декабре 2023 года, а "Рой мести 2.0" на 100 млн грн – в декабре 2023 – феврале 2024 года. Теперь, чтобы привлечь внимание украинцев к третьему сбору на "Рой мести" была записана эта необычная песня.

Ранее "Телеграф" публиковал эксклюзивное интервью Миши Крупина об артистах-беглецах, а также о сольном проекте, атаке ботов и концерте по рации для военных.