"Задонать на FPV": Міша Крупін і Фонд Притули випустили незвичайну спільну пісню (відео)

Трек має відповідальну місію — збір донатів на дрони

Благодійний фонд Сергія Притули та виконавець Міша Крупін представили пісню для збору донатів. Цей спільний трек з промовистою назвою "Ї*ати рус*ю 24/7" був створений в рамках великого збору на FPV-дрони "Рій помсти 24/7". Головна мета – зібрати 130 млн гривень на 5000 FPV-дронів.

Як повідомили у прес-службі Фонду, пісня була написана Сергієм Притулою та дизайнером його фонду Олександрою Вазіановою. Потім вони запросили Мішу Крупіна її виконати.

Як розповів Сергій Притула, Міша Крупін прийшов одразу з гітарою та запропонував зробити трек у стилі реггі. Цей трек закликає українців донатити на FPV-дрони, щоби втопити рус*ю в крові.

"Ці дрони допомагають нашим захисникам звільняти нашу землю. Ці дрони вбивають наших ворогів. І забезпечення наших військових FPV-дронами – вкрай важливий внесок у цю війну, який може зробити кожен із нас. Слухайте цей трек і донатьте на FPV, до самої перемоги", – закликає Міша Крупін.

Зазначимо, що це вже третій збір Фонду Притули на FPV-дрони. Перший "Рій помсти" на 50 млн грн був у вересні-грудні 2023 року, а "Рій помсти 2.0" на 100 млн грн – у грудні 2023 – лютому 2024 року. Тепер, щоб привернути увагу українців до третього збору на "Рій помсти", було записано цю незвичайну пісню.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивне інтерв’ю Міши Крупіна про артистів-втікачів, а також про сольний проект, атаку ботів та концерт по рації для військових.