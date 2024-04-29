Блокировка украинских ботов в Telegram: в ГУР МО дали официальный комментарий

Блокировка ботов со стороны Telegram украинская разведка назвала необоснованной

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что мессенджер Telegram без предупреждения заблокировал официальный чат-бот управления — "Главный бот разведки". Сейчас возобновляется работа бота, но с использованием других платформ.

Об этом говорится в официальном заявлении ГУР. Указано, что блокировка была абсолютно необоснованной, а вместе с ботом ГУР пострадал ряд других ботов, которые использовались украинскими военными.

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии россии против Украины, в том числе заблокировано "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", — говорится в сообщении.

В ГУР МО заверили, что персональные данные украинцев находятся в безопасности. Но предупредили, что российские террористы создали клоны заблокированных украинских ботов, которые в отличие от оригиналов никто даже не думает блокировать. Пока проблема с блокировкой не решена, ГУР призывает обращаться на другие официальные каналы для связи – официальную почту ([email protected]), Signal (+38 096 945 53 41), WhatsApp (+38 096 945 53 41).

Как сообщал "Телеграф", 28 апреля мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск. Также заблокированы аналогичные российские боты.

Добавим, что сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по регулированию мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. Если его примут, некоторые виды контента будут запрещены.