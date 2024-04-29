Блокування українських ботів у Telegram: в ГУР МО дали офіційний коментар

Блокування ботів з боку Telegram українська розвідка назвала необгрунтованим

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що месенджер Telegram без жодного попередження заблокував офіційний чат-бот управління – "Головний бот розвідки". Зараз відновлюється робота бота, але з використанням інших платформ.

Про це сказано в офіційній заяві ГУР. Вказано, що блокування було абсолютно необгрунтованим, а разом із ботом ГУР постраждала низка інших ботів, які використовувалися українськими військовими.

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", – сказано у повідомленні.

В ГУР МО запевнили, що персональні дані українців знаходяться у безпеці. Але попередили, що російські терористи створили клони заблокованих українських ботів, які, на відміну від оригіналів, ніхто навіть не думає блокувати. Поки проблему з блокуванням не вирішено, ГУР закликає звертатися на інші офіційні канали для зв'язку – офіційну пошту ([email protected]), Signal (+38 096 945 53 41), WhatsApp (+38 096 945 53 41).

Як повідомляв "Телеграф", 28 квітня месенджер Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ. Також заблоковано аналогічні російські боти.

Додамо, що зараз у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. Якщо його приймуть, деякі види контенту будуть заборонені.