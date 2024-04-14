"Это очень мало": в Кабмине рассказали, сколько у Украины есть собственных денег на закупку оружия

Весь оборонный бюджет Украины на 2024 год – около 40 миллиардов долларов

В текущем 2024-ом году в распоряжении Украины есть 6 миллиардов долларов на закупки оружия. Большая часть оборонного бюджета — зарплаты военным.

Об этом рассказал журналистам министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Весь оборонный бюджет Украины на 2024 год – около $40 млрд – из этой суммы $30 млрд – это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся $10 млрд без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается $6 млрд. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", — сказал Камышин.

Министр также отметил, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники, вооружений ВСУ. При этом по ряду позиций наша страна готова закрывать потребности за счет собственного производства. В 2024 году – это бронетехника, все виды (наземные, летательные, морские) беспилотных систем, артиллерийские системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что США уже на этой неделе могут рассмотреть помощь Украине.